Пенсионер пострадал при прорыве трубы в квартире на улице Юрия Гагарина

Пострадавшего госпитализировали с ожогами рук и груди первой степени.

Накануне в Московском районе Петербурга произошла коммунальная авария, в результате которой пострадал мужчина 1943 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

В квартире пенсионера на улице Юрия Гагарина прорвало трубу с горячей водой. Аварийный службы оперативно перекрыли воду.

Пострадавшего госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени Джанелизде с ожогами рук и груди первой степени. Также медики зафиксировали у пенсионера ушибленную рану головы.

Ранее мы писали, что на Гражданском проспекте в яму с горячей водой провалились несколько автомобилей.

Фото: pexels.com