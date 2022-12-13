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В этом году в Петербурге благоустроят более 60 общественных пространств
Сегодня, 21:31
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В этом году в Петербурге благоустроят более 60 общественных пространств

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Известно, что в 34 из них установят детские площадки.

В Петербурге в текущем году благоустроят более 60 общественных пространств. Об этом рассказали 8 февраля в пресс-службе Смольного. 

Известно, что в 34 из них установят детские площадки. В частности, в парке Авиаторов, в сквере Раисы Штрейс, на территории зоны отдыха в Стрельне, в Любашинском саду. В Смольном выделят субсидии 63 муниципалитетам на благоустройство и озеленение. На эти средства планируется сделать 150 новых детских площадок.

Ранее на благоустройство парка в Луге максимально выделят 36 млн рублей. У зелёной зоны планируется разместить мост длиной 37 м.

Фото: Piter.tv
 

Теги: благоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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