В этом году в Петербурге благоустроят более 60 общественных пространств

Известно, что в 34 из них установят детские площадки.

В Петербурге в текущем году благоустроят более 60 общественных пространств. Об этом рассказали 8 февраля в пресс-службе Смольного.

Известно, что в 34 из них установят детские площадки. В частности, в парке Авиаторов, в сквере Раисы Штрейс, на территории зоны отдыха в Стрельне, в Любашинском саду. В Смольном выделят субсидии 63 муниципалитетам на благоустройство и озеленение. На эти средства планируется сделать 150 новых детских площадок.

Ранее на благоустройство парка в Луге максимально выделят 36 млн рублей. У зелёной зоны планируется разместить мост длиной 37 м.

Фото: Piter.tv

