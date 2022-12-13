На благоустройство парка в Луге максимально выделят 36 млн рублей

У зелёной зоны планируется разместить мост длиной 37 м.

Администрация Лужского района Ленинградской области объявила тендер на проведение благоустройства парка вблизи стадиона на Комсомольском проспекте. Как стало известно Piter.TV из данных портала госзакупок, на эти нужды готовы направить 36,4 млн рублей.

Судя по техническому заданию, подрядчик должен будет возвести рядом с парком мост из железобетонных и металлических конструкций длиной почти 37 метров. Полотно переправы будет выполнено из дощатого композитного материала с водоотводом и лестничными сходами.

Завершить работы необходимо до конца октября 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 22 февраля 2022-ого.

Ранее мы сообщили о том, что на строительство незавершённых объектов в ЖК "Ванино" выделят 440 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)