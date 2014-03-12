В этом году увеличилось число коррупционных дел в Петербурге

В 2019 году было 145 уголовных дел за взятки, в 2020 году – 169, в 2021 году – 213.

В первой половине текущего года в Петербурге выросло число уголовных дел, связанных с коррупцией. Об это пишет 6 сентября со ссылкой на главу объединённой пресс-службы городских судов Дарью Лебедеву.

В 2019 году было 145 уголовных дел за взятки, в 2020 году – 169, в 2021 году – 213. За январь-июнь этого года уже возбудили 112 уголовных дел. Чаще дела возбуждают по статьям 290, 291.1 и 291 УК РФ, 285 и 286 УК РФ.

По словам партнёра адвокатского бюро Натэлы Пономарёвой, ранее могли быть коррупционные поползновения связанные с попытками преодоления государственных ограничений, вызванных пандемией.

Ранее суд вынес приговор хоккеисту по делу о взятке для уклонения от армии. Анвар Сулейманов не будет обжаловать решение суда.

Фото: Piter.tv

