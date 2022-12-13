В этом году установят 280 дорожных камер

По словам вице-губернатора Станислава Казарина, наличие камер заставляет водителей вести себя на дороге дисциплинированно.

В Петербурге в этом году установят еще 280 стационарных камер на 70 городских перекрестках. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По словам вице-губернатора Станислава Казарина, наличие камер заставляет водителей вести себя на дороге дисциплинированно. Речь идет о камерах для видеонаблюдения, фото- и видеофиксации ДТП, устройствах в парадных и т.д. Работы ведутся в рамках системы "Безопасный город": Петербург является одним из лидеров среди регионов по ее внедрению.

Ранее на ремонт и строительство дорог Петербург получил 2,3 млрд рублей. Всего в текущем году планируют отремонтировать ремонт 60 дорожных объектов общей длиной 130 километров, а также построить развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта и провести второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе.

Фото: Piter.tv

