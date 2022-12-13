На ремонт и строительство дорог Петербург получил 2,3 млрд рублей

Всего в текущем году планируют отремонтировать ремонт 60 дорожных объектов общей длиной 130 километров, а также построить развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта и провести второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе.

В этом году Петербург получил из федерального бюджета 2,3 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом 14 февраля рассказали в пресс-службе Смольного.

Из них один миллиард рублей предназначен на ремонт дорог и еще 1,3 млрд рублей — на строительство объектов транспортной инфраструктуры. В рамках софинансирования нацпроекта из бюджета Петербурга планируется выделение 12 миллиардов рублей.

Всего в текущем году планируют отремонтировать ремонт 60 дорожных объектов общей длиной 130 километров, а также построить развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта и провести второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе.

Фото: Piter.tv



