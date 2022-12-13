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На ремонт и строительство дорог Петербург получил 2,3 млрд рублей
Сегодня, 22:39
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На ремонт и строительство дорог Петербург получил 2,3 млрд рублей

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Всего в текущем году планируют отремонтировать ремонт 60 дорожных объектов общей длиной 130 километров, а также построить развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта и провести второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе.

В этом году Петербург получил из федерального бюджета 2,3 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом 14 февраля рассказали в пресс-службе Смольного. 

Из них один миллиард рублей предназначен на ремонт дорог и еще 1,3 млрд рублей — на строительство объектов транспортной инфраструктуры. В рамках софинансирования нацпроекта из бюджета Петербурга планируется выделение 12 миллиардов рублей.

Всего в текущем году планируют отремонтировать ремонт 60 дорожных объектов общей длиной 130 километров, а также построить развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта и провести второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе.

Фото: Piter.tv


 

Теги: дороги, ремонт, строительство, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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