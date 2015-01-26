В 2022 году в цветочном оформлении Петербурга произойдут изменения

Прежде всего садовники высадят виолу.

Садово-парковые предприятия посадят в городе в 2022 году около 5 млн цветов. Площадь цветочного оформления составит 100 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия.

Власти учли пожелания жителей, и в городе станет больше многолетних растений. В этом году планируется не только улучшить и обновить формы цветников, но и всю гамму посадок. Помимо привычных цветов горожане увидят новые ландшафтные решения.

Прежде всего весной высаживается виола, затем распускаются тюльпаны. Летом на петербургских клумбах будут высажены астильба, молиния, ромашка, рудбекия, эхинацея, тимьян.

Будет применяться вертикальное озеленение. Вдоль улиц и площадей разместят подвесные ящики, цветочницы, конструкции с подвесными вазонами разных форм. В аппарате вице-губернатора намерены увеличить разнообразие элементов озеленения.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что 1,5 миллиона цветов в 2022 году вырастят в новой теплице в Петербурге.

Фото: Piter.tv