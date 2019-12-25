1,5 миллиона цветов в 2022 году вырастят в новой теплице в Петербурге

Новая теплица оснащена системой отопления и автоматизированной системой управления микроклиматом.

На полную мощность заработала новая теплица одного из крупнейших предприятий садово-парковой сферы Петербурга – Калининского садово-паркового хозяйства. В этом году здесь планируется вырастить почти 1,5 млн растений. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В том числе здесь выращивают более 80 сортов однолетних цветов, которые затем используют в оформлении городских парков, скверов и клумб. Это виола, петуния, бегония, пеларгония. Также здесь будут выращивать более 100 сортов многолетних растений.

Новая теплица оснащена системой отопления и автоматизированной системой управления микроклиматом. Новое оборудование позволит проводить посадочные работы зимой.

Помимо этой поликарбонатной теплицы площадью 1200 м2 в Калининском СПХ эксплуатируется теплица круглогодичного цикла площадью 2600 м2. Здесь выращивают 11 наименований овощной рассады. Кроме того, мощности предприятия позволяют получать до 2 тонн огурцов в год.

Фото: пресс-служба Смольного