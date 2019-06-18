В этом году общественный транспорт обслужил более 1,3 млрд петербуржцев

Больше всего пассажиров насчитывается в метро – более 600 млн человек.

В этом году на общественном транспорте прокатились более 1,3 млрд петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Больше всего пассажиров насчитывается в метро – более 600 млн человек. На электричках прокатились в этом году порядка 260 млн человек. Примерно столько же человек проехали в автобусах.

В навигационный период по внутренним водным путям было перевезено 119,8 тысяч пассажиров. Скоростными судами (метеорами) воспользовались около 714,7 тысяч человек. По рекам и каналам Петербурга было перевезено 1 029,8 тысяч человек, по Неве и Финскому заливу – 534,7 тысяч человек.

Ранее стало известно, как будут работать наземный транспорт, метро и электрички в новогодние праздники.

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