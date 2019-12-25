В этом году железнодорожники Октябрьской магистрали обновили почти 300 ж/д переездов

79 переездов расположены в Ленобласти.

В этом году железнодорожники Октябрьской магистрали обновили асфальт на 276 переездах, из них 79 расположены в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Также восемь железнодорожных переездов было принято решение капитально отремонтировать. Более того, на протяжении всего года специалисты заменяли предупреждающие знаки на переездах, которые периодически портили неизвестные.

Ранее стало известно, как будут работать наземный транспорт, метро и электрички в новогодние праздники.

Фото: Piter.tv