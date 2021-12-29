В этом году начнут строить трамвайную линию Купчино — Шушары — Славянка

Линия пройдет по территориям территориям Московского, Фрунзенского и Пушкинского районов

В понедельник, 31 января, стало известно, что в Петербурге одобрили проект проект планировки территории для строительства трамвайной линии "Станция метро "Купчино" - Шушары — Славянка". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Протяженность ветки составляет 21 километр. Она пройдет по территориям территориям Московского, Фрунзенского и Пушкинского районов. С ее появлением улучшится транспортная доступность микрорайона Славянка и поселка Шушары.

В пресс-службе отметили, что строительство линии предусмотрено Генпланом города. Строить линию планируют начать уже в этом году, срок окончания строительства — конец 2024 года.

Ранее мы писали, что ГУП "Горэлектротранс" закупит 57 трамваев для Петербурга. Почти все из них будут двухсекционные – от 19 до 22 метров в длину и вместимостью не менее 130 пассажиров.

Фото: Piter.tv

