ГУП "Горэлектротранс" закупит 57 трамваев для Петербурга

Почти все из них будут двухсекционные – от 19 до 22 метров в длину и вместимостью не менее 130 пассажиров.

ГУП "Горэлектротранс" закупит для Петербурга 57 трамваев с низким полом. Такая информация появилась на сайте госзакупок 20 января.

Почти все из них будут двухсекционные – от 19 до 22 метров в длину и вместимостью не менее 130 пассажиров. Только три – с тремя секциями, длиной 27-31 метр, вместимостью 200 человек. Конструкционная скорость составит не менее 75 км в час.

Согласно контракту, боковая обшивка и потолок интерьера должны быть выполнены из алюминия и элементов трудногорючих композитных материалов. Основные цвета кузова – белый, красный и черный. Трамваи будут оборудованы системой активной помощи, которая предупредит водителя о запрещающем сигнале светофора, другом трамвае на пути или человеке, сама снизит скорость при необходимости. Также собираются установить систему контроля бодрствования водителя.

45 вагонов должны поступить в Петербург до конца ноября, остальные 12 – в 2023 году.

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