В этом году начнется реставрация Домика Петра I

Реставрация займет два-три года.

В этом году планируется начать реставрацию Домика Петра I. Об этом рассказал генеральный директор Русского музея Владимир Гусев.

По словам Гусева, вся документация готова, проходит историко-культурная экспертиза. Реставрация займет два-три года. Домик Петра построили в мае 1703 года сразу после основания Петербурга. Сам император называл его "Первоначальным дворцом". В нем он жил пять лет, пока на противоположном берегу Невы строился Летний дворец. Музеем Домик Петра стал в 1930 году, а уже в начале 2004 года он вошел в состав Государственного Русского музея.

Ранее мы сообщали, что в Гатчине отреставрируют Приоратский парк. Заказчиком работ выступит Ленинградское областное отделение ВООПИиК. Эскизы рассмотрят с участием экспертов.

Фото: Википедия

