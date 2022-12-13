В этом году акцию "Бессмертный полк" проведут в новом формате

В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет в новом формате. О своем герое можно рассказать, разместив его фотографию на одежде, автомобиле или бейдже. Кроме того, пользователям соцсетей предлагают поменять аватар на портрет ветерана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.
Оформить фотографии по образцу можно в специальном конструкторе. Требования размещены на сайте Бессмертного полка России.
Лица победителей в День Победы будут украшать экраны и медиа-фасады в России. 9 Мая на сайте "Бессмертный полк России" будут показывать коллаж из портретов ветеранов.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге не будет традиционного шествия "Бессмертного полка".
Фото: Piter.tv
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