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В этом году акцию "Бессмертный полк" проведут в новом формате
Сегодня, 8:54
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В этом году акцию "Бессмертный полк" проведут в новом формате

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О своем герое можно рассказать, разместив его фотографию на одежде, автомобиле или бейдже.

В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет в новом формате. О своем герое можно рассказать, разместив его фотографию на  одежде, автомобиле или бейдже. Кроме того, пользователям соцсетей предлагают поменять аватар на портрет ветерана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. 

Оформить фотографии по образцу можно в специальном конструкторе. Требования размещены на сайте Бессмертного полка России. 

Лица победителей в День Победы будут украшать экраны и медиа-фасады в России. 9 Мая на сайте "Бессмертный полк России" будут показывать коллаж из портретов ветеранов.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге не будет традиционного шествия "Бессмертного полка".

Фото: Piter.tv

Теги: 9 мая, бессмертный полк, ветераны, день победы, новый формат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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