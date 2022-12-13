В этом году акцию "Бессмертный полк" проведут в новом формате

О своем герое можно рассказать, разместив его фотографию на одежде, автомобиле или бейдже.

В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет в новом формате. О своем герое можно рассказать, разместив его фотографию на одежде, автомобиле или бейдже. Кроме того, пользователям соцсетей предлагают поменять аватар на портрет ветерана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Оформить фотографии по образцу можно в специальном конструкторе. Требования размещены на сайте Бессмертного полка России.

Лица победителей в День Победы будут украшать экраны и медиа-фасады в России. 9 Мая на сайте "Бессмертный полк России" будут показывать коллаж из портретов ветеранов.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге не будет традиционного шествия "Бессмертного полка".

Фото: Piter.tv