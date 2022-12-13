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В Петербурге не будет традиционного шествия "Бессмертного полка"
Сегодня, 13:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге не будет традиционного шествия "Бессмертного полка"

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Акцию отменили по всей России.

Празднование Дня Победы пройдет в Петербурге и по всей России без традиционного шествия "Бессмертного полка". В 2023 году мероприятие состоится в альтернативном формате.

По словам сопредседателя Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елены Цунаевой, желающие могут самостоятельно разместить портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже.

Также, как отметили "Невские Новости", в рамках пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" россиян призвали делиться рассказами о героях своих семей в социальных сетях с хэштегом #нашБессмертныйполк. В течение года Бессмертный полк России разместит их на своих интернет-ресурсах.

Фото: Piter.tv

Теги: 9 мая, бессмертный полк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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