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В этом году "Тинькофф Банк" сменит название
Сегодня, 21:32
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В этом году "Тинькофф Банк" сменит название

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В компании добавили, что бренд "Тинькофф" остается в прошлом ради счастья 20 млн клиентов.

Стало известно, что в этом году "Тинькофф Банк" проведет ребрендинг. Компания откажется от использования старого наименования. В заявлении указали, что "Тинькофф" "уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда".

Отмечается, что компания давно готовилась к смене бренда, а "последние события сделали это решение еще более актуальным". В компании добавили, что бренд "Тинькофф" остается в прошлом ради счастья 20 млн клиентов.

Ранее комиссию в 12% при покупке валюты ЦБ отменил для брокеров. По словам брокера, решение вступит в силу в понедельник, 11 апреля.

Фото: pexels 
 

Теги: переименование, ребрендинг, тинькофф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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