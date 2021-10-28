В этом году "Тинькофф Банк" сменит название

В компании добавили, что бренд "Тинькофф" остается в прошлом ради счастья 20 млн клиентов.

Стало известно, что в этом году "Тинькофф Банк" проведет ребрендинг. Компания откажется от использования старого наименования. В заявлении указали, что "Тинькофф" "уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда".

Отмечается, что компания давно готовилась к смене бренда, а "последние события сделали это решение еще более актуальным". В компании добавили, что бренд "Тинькофф" остается в прошлом ради счастья 20 млн клиентов.

Ранее комиссию в 12% при покупке валюты ЦБ отменил для брокеров. По словам брокера, решение вступит в силу в понедельник, 11 апреля.

Фото: pexels

