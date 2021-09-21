Комиссию в 12% при покупке валюты ЦБ отменил для брокеров

По словам брокера, решение вступит в силу в понедельник, 11 апреля.

В пятницу, 8 апреля, стало известно, что Центробанк России отменил комиссию в 12% на покупку валюты, передают в Telegram-канале брокера "Тинькофф Инвестиции".

По словам брокера, решение вступит в силу в понедельник, 11 апреля. Они добавили, что располагают соответствующим предписанием финансового регулятора. Более месяца действовала комиссия на покупку долларов США, евро и фунтов стерлингов у брокеров.

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