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Комиссию в 12% при покупке валюты ЦБ отменил для брокеров
Сегодня, 22:10
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Комиссию в 12% при покупке валюты ЦБ отменил для брокеров

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По словам брокера, решение вступит в силу в понедельник, 11 апреля.

В пятницу, 8 апреля, стало известно, что Центробанк России отменил комиссию в 12% на покупку валюты, передают в Telegram-канале брокера "Тинькофф Инвестиции".

По словам брокера, решение вступит в силу в понедельник, 11 апреля. Они добавили, что располагают соответствующим предписанием финансового регулятора. Более месяца действовала комиссия на покупку долларов США, евро и фунтов стерлингов у брокеров. 

Решетников: за оформление кредитных каникул банк не вправе взимать плату. Глава Минэкономразвития сообщил о контроле ЦБ по данному вопросу.

Фото: pixabay

Теги: брокер, валюта, центральный банк
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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