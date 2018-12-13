В Петербурге продолжает снижаться рождаемость

В этом году Петербург уже "потерял" более 1,4 тысячи новорожденных

В апреле 2019 года в Петербурге выросла рождаемость. Но если взять статистику в целом, то с каждым годом рождаемость только продолжает падать. За первые 4 месяца 2018 года на свет появились 20,2 тысячи детей, в этом году на 1,4 тысячи меньше. Об этом следует из данных комитета ЗАГС.

Пока что в апреле родились 4865 детей, но по сравнению с предыдущими годами апрель остался в "проигрыше, хуже было только в апреле 2012 года, тогда на свет появились 4614 детей.

В 2018 году самыми "урожайными" были июль (6061 новорожденный), август (5997) и май (5894). Но и в 2018 показатель оказался ниже, чем в 2017.

Ранее мы писали, что петербургским семьям с тройняшками оплатят услуги нянь.

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