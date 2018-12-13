Петербургским семьям с тройняшками оплатят услуги нянь

Получить бесплатные услуги нянь можно для детей, которым еще не исполнилось полтора года.

В Смольном предложили обеспечить семей с двойняшками и тройняшками услугами нянь. Такую инициативу предложили чиновники, чтобы повысить рождаемость в городе. Обеспечение присмотра бебиситтерами будет введено в 2020 году. Деньги за работу специалисты получат из бюджета Петербурга.

Правительство отметило, что Северная столица в России входит в тройку регионов по рождению тройняшек. В 2017 году в городе на Неве зафиксировано рождение 11 тройняшек. Родителям не всегда удобно просить бабушек и дедушек посидеть с внуками в случае такой необходимости. У других родственники и вовсе отсутствуют. В связи с этим город будет предоставлять няню до достижения ребенком полутора лет.

Отметим, что статью расходов включат в бюджет. Сейчас проектом занимается Комитет по социальной политике во главе с Александром Ржаненковым. Документация будет готова уже летом 2019 года.

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