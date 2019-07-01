В этом году Петербург посетят 70 тысяч корейских туристов

Они по численности уступают только Китаю.

Турпоток между Россией и Южной Кореей стал заметно расти с 2014 года, когда подписано соглашение о безвизовом режиме. Ожидается, что Северную столицу посетят около 70 тысяч туристов из Кореи.

По данным официальной статистики, корейские туристы по численности уступают только Китаю. 70% территории Южной Кореи занимают горы, с трех сторон страна окружена морем. У нас можно насладиться природой, традиционной и современной культурой, по достоинству оценить корейскую кухню. Квон Дон Сок, генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила поставки нефти в США до 5 млн баррелей.

Видео: Наше видео.