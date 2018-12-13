Россия увеличила поставки нефти в США до 5 млн баррелей

За первую половину мая Россия увеличила на территорию Америки поставки нефти. Объемы реализуемого продукта достигли пяти миллионов баррелей. Данные предоставил Bloomberg.
Издание отмечает, что сведения проанализированы о нефти Urals. Она поставляется через терминалы США PADD 3 и PADD 1. В прошлом году общий объем экспорта составил 7,52 млн баррелей. В 2017-ом показатель едва достиг 1,58 миллиона баррелей.
Информацию о росте поставок подтвердил эксперт Расс Дэллен, который является управляющим партнером инвестиционного банка Caracas Capital Market. Он добавил, что объемы поступающей нефти увеличиваются из-за снижения экспорта из других регионов. Среди таких: Венесуэла, находящаяся под санкциями, а также Иран, Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция.
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