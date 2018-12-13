Россия увеличила поставки нефти в США до 5 млн баррелей

Специалисты рассказали об увеличении экспорта нефти в Америку из-за санкций США на другие нефтедобывающие страны.

За первую половину мая Россия увеличила на территорию Америки поставки нефти. Объемы реализуемого продукта достигли пяти миллионов баррелей. Данные предоставил Bloomberg.

Издание отмечает, что сведения проанализированы о нефти Urals. Она поставляется через терминалы США PADD 3 и PADD 1. В прошлом году общий объем экспорта составил 7,52 млн баррелей. В 2017-ом показатель едва достиг 1,58 миллиона баррелей.

Информацию о росте поставок подтвердил эксперт Расс Дэллен, который является управляющим партнером инвестиционного банка Caracas Capital Market. Он добавил, что объемы поступающей нефти увеличиваются из-за снижения экспорта из других регионов. Среди таких: Венесуэла, находящаяся под санкциями, а также Иран, Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция.

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