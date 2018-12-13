Мигрантов будут обучать в детских садах русскому языку с учетом ментальных характеристик

Для внедрения новой системы обучения неродному языку в детских садах воспитатели будут переобучены.

Российское министерство просвещения объявило тендер на обучение воспитателей детских садов. Специалистов по работе с детьми хотят научить общаться с детьми мигрантов. После курсов воспитатели будут помогать малышам адаптироваться к местному языку.

Равенство и доступность к образованию предоставляется каждому ребенку, живущему на территории страны

объясняют свою позицию чиновники

Эксперты отмечают, что важной задачей для ведомства является нивелирование языкового барьера для дошкольников. Детей мигрантов избавят о трудностей в понимании неродного языка благодаря повышению квалификации персонала садов с уклоном на социолингвистическую адаптацию.

Работа позволит усилить распространение образования на русском языке. Итоги работы планируется представить к концу этого года добавили в министерстве

Чиновники добавили, что курс для педагогов позволит внедрять вариативные модели повышения квалификации, а также делать из воспитателей тьюторов. Подходы к обучению детей мигрантов будут включать дифференцированный подход и учитывать ментальные характеристики малышей.

Отметим, что программа обучения воспитателей запланирована на 2019-2021 года. На данные нужды государство выделит около 11,3 миллиона рублей.

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