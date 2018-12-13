Экологи вывезли из Петербурга за неделю более 50 кг химических отходов

Смольный отчитался о проделанной за неделю работе по избавлению города от токсичных отходов.

Чиновники избавили Петербург от 50 килограммов токсичных отходов за последнюю неделю.Такую информацию предоставили в пресс-службе Комитета по природопользованию. Очистительные мероприятия проводились с 13 по 19 мая.

Специалисты добавили, что в адрес нарушителей было выписано штрафов на общую. сумму в 126 тысяч рублей. Отметим, что в рамках проверки сотрудники аварийной экологической службы "Экострой" пришлось 38 раз выезжать на плановые проверки и оперативные события.

Представители организации избавились более чем от 51,3 килограммов химического мусора. Выявленные отходы утилизированы. Кроме этого, город очищен от 115 килограммов нефтепродуктов и 19 люминесцентных ламп.

Ранее Piter.tv писал о том, что девять предприятий Петербурга незаконно сбрасывали опасные вещества в сточные воды.

Фото: Piter.tv