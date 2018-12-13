Девять предприятий Петербурга незаконно сбрасывали опасные вещества в сточные воды

Нарушители попались на несанкционированном сбросе загрязняющих веществ в канализацию.

В Невском районе Прокуратура выявила незаконный сброс токсичных веществ сразу девятью компаниями Петербурга. Необходимость проверки стала очевидна после запроса специалистов "Водоканала". Заявители рассказали, что в канализацию опасный сточных вод производится несанкционированный сброс.

Специалистам удалось установить нарушителей. Ими оказались "Бикар-АВТО", "Зеркальная фабрика", "Барс-2", "Невская косметика" и другие организации. В числе гигантов - предприятие "Лента".

На данный момент известно, что все фирмы сбрасывали отходы с превышением допустимого содержания цинка, нефтепродуктов, железа и других загрязняющих компонентов. Руководству предстоит устранить нарушения. Ответственные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Фото: Piter.tv