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В Этнографическом музее Петербурга рассказали о секретных туркменских редкостях
Сегодня, 14:42
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IRINA_CHALKINA

В Этнографическом музее Петербурга рассказали о секретных туркменских редкостях

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Бренд Туркмении — ковры.

В понедельник, 10 февраля, в Этнографическом музее Петербурга рассказали о секретных туркменских редкостях. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Как оказалось, в Этнографическом музее хранят секретную коллекцию в комнате-сейфе. В ней представлены традиционные костюмы. В музее отметили, что также бренд Туркмении — ковры и серебряные изделия с сердоликом и нефритом. Отмечается, что коллекция дополняется с 1900 года. 

Известно, что в России проживают более 74 тысяч представителей этого народа.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы массово отправились оформлять пятилетние финские визы.

Фото: Этнографический музей

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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