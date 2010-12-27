Вьетнамская делегация побывала в Мариинском дворце

Там с ними встретилась депутат Заксобрания СПб Галина Назарова.

Во вторник, 14 августа, в Мариинском дворце побывала делегация провинции Шон Ла (Социалистическая Республика Вьетнам). Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

С делегацией там встретилась депутат Заксобрания СПб Галина Назарова. Она поприветствовала гостей и отметила развитие активных взаимоотношений между Вьетнамом и Петербургом. Уже более 10 лет длятся дружба и сотрудничество Санкт-Петербурга и города Хомишин, такой же договор о сотрудничестве планируется заключить со стлицей Вьетнама Ханоем.

Представитель делегации г-н Нгу Дак Куинь поблагодарил за прием и рассказал немного о провинции Шон Ла. Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, науки, туризма и т.д.

ЗакС Петербурга: "Злая, но конструктивная оппозиция нам очень нужна".

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга