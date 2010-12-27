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ЗакС Петербурга: оппозиция злая, но конструктивная нам очень нужна
Сегодня, 13:12
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alexandra08
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ЗакС Петербурга: оппозиция злая, но конструктивная нам очень нужна

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Советник председателя петербургского парламента также сравнил губернатора Петербурга и губернатора Москвы. 

"Оппозиция злая, но конструктивная нам очень нужна", -  такую точку зрения высказал советник председателя Законодательного Собрания Петербурга Борис Подопригора на пресс-конференции "400 дней до выборов" в Северно-Западном округе.

По мнению представителя петербургского парламента, 400 дней - это достаточно большой срок, чтобы анализировать предстоящие выборы. Губренаторские выборы формируются позднее, чем за 400 дней. Советник председателя Закса также сравнил губернатора Петербурга и губернатора Москвы. 

От московских коллег я слышал мнения, что Собянин более властный, и обладает лидерским началом, а Полтавченко - человек системы. [...]  В Москве также считают, что в Петербурге легче подготовить оппозиционную культуру, которая в состоянии провести "репетиции" и выдвинуть достойного кандидата.

Борис Подопригора добавил, что власти города или федеральные не могут обеспечить развитие оппозиции. По мнению представителя ЗакСа,у них есть дела важнее. Однако Подопригора отметил, что злая и конструктивная оппозиция нужна любым законодателям, чтобы обращать внимание на действительно важные проблемы в жизни горожан.

Фото: Piter.TV

 

Теги: выборы губернатора петербурга , закс петербурга , полтавченко
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России

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