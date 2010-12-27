В пятницу, 39 августа, стало известно о том, что в эти выходные в Петербурге изменится график разводки мостов. Об этом сообщают в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".
Так, в ночь с субботы на воскресенье мост Александра Невского разведут с 2 часов ночи до 5 утра. На следующую ночь изменения коснутся Большеохтинского моста. Переправу разведут с 2 ночи до 5:25 утра. Водителей и пешеходов просят заранее построить свой маршрут.
Остальные мосты будут разводить согласно обычному графику.
Ранее мы сообщали о том, что движение на КАД между Парашютной и Культуры возобновят 31 августа.
Фото:pixabay
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