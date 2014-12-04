В элитном ресторане на Крестовском острове рухнул стеллаж с дорогим вином

Ролик с моментом потери почти 1 млн рублей распространился в соцсетях.

В ресторане Frou Frou на Крестовском острове сотрудникам сегодня приходится подсчитывать убытки. Полка с самым дорогим вином упала. Стоимость одной бутылки составляет примерно 100 тыс. рублей. Ролик с моментом потери почти 1 млн рублей распространился в соцсетях.

На видео из соцсетей видно, как один из работников заведения пытается вернуть на место одну из бутылок, но неожиданно трос шкафа лопается, и бутылки с грохотом падают на пол, превращаясь в осколки.

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Фото: Pexels