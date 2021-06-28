В Россию вернутся около 200 зарубежных брендов

За апрель на российcкий рынок вернулись 14 компаний.

Благодаря параллельному импорту в Россию вернутся 200 ушедших компаний. Теперь в страну разрешили ввозить запчасти для машин, электронной и бытовой техники, промышленное оборудование и одежду. Об этом сообщили в РИА Новости.

Отметим, что параллельный импорт представляет собой ввоз оригинальных товаров через дополнительные каналы дистрибуции.

За апрель на российcкий рынок вернулись 14 компаний. Еще 20 обещают выставить товары на полках магазинов страны в ближайшее время.

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