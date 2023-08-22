В электричке из Кузнечного в Петербург неизвестные распылили перцовый баллончик

Пострадавших нет, причастных к преступлению разыскивают.

В электричке, следовавшей из Кузнечного в Петербург, неизвестные распылили перцовый баллончик вечером 27 июля. Это произошло между станциями Лаврики и Капитолово, пишет 78.ru.

Очевидцы отмечают, что в электропоезде после случившегося началась массовая паника. Пассажиры, которые почувствовали резкий запах, нажали на стоп-кран.

Конфликт завязался в тамбуре. Неизвестный мужчина возмутился тем, что в электричку сложно попасть. Пассажиру сделали замечание и попросили успокоиться, после чего он применил баллончик.

Находившиеся в электропоезде люди самостоятельно открыли одну из дверей, некоторые отправились на улицу. Из симптомов у оказавшихся в вагоне есть одышка, кашель и головные боли.

По версии ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, трое неизвестных вбежали в вагон, распылили перцовый газ и скрылись в неизвестном направлении. Пострадавших нет, причастных к преступлению разыскивают.

Ранее на Piter.TV: задержан курьер, распыливший перцовый баллончик в лицо мужчине с ребенком.

Фото: Telegram / Осторожно, новости