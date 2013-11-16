В электричках Петербурга могут появиться места для велосипедов в 2022 году

Как рассказал генеральный директор СЗППК Артем Сергеевич Мирон, в первом квартале грядущего года планируется работа по размещению процедуры закупки на изготовление и монтаж устройств крепления для перевозки велосипедов.

В следующем году в пригородных электричках Петербурга могут появиться специальные места для велосипедов. В первом квартале 2022 года Северо-Западная пассажирская компания может опубликовать аукционную документацию на закупку необходимого оборудования.

По словам активистов в группе "Петербургское велообщество", уже больше года ведутся переговоры на это тему с СЗППК. Активисты получили обнадеживающий ответ представителей компании на эту тему.

Как рассказал генеральный директор СЗППК Артем Сергеевич Мирон, в первом квартале грядущего года планируется работа по размещению процедуры закупки на изготовление и монтаж устройств крепления для перевозки велосипедов. Затем заключат договор и получат финансирование, и после этого начнется работа по обустройству электропоездов креплениями для фиксации велосипедов.

Добавим, что оборудование может быть закуплено для поездов ЭД4М(серия российских электропоездов постоянного тока, выпускавшихся с 1996 по 2016 годы).

Ранее стало известно, как будут работать наземный транспорт, метро и электрички в новогодние праздники. В комитете по транспорту Петербурга рассказали, как будет работать транспорт с 31 декабря по 9 января.

Фото: Piter.tv