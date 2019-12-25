В экосистему ЕКП вошел экологический сервис

Геометки автоматических станций мониторинга воздуха окрашиваются в зеленый, красный или серый цвета в зависимости от уровня загрязняющих веществ.

В Петербурге можно будет проследить за экологической ситуацией в через сервисы Единой карты петербуржца (ЕКП). На интерактивной карте в разделе "Экологическая ситуация в городе" можно узнать о состоянии атмосферного воздуха. Геометки автоматических станций мониторинга воздуха окрашиваются в зеленый, красный или серый цвета в зависимости от уровня загрязняющих веществ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

В городе уже функционируют три передвижные лаборатории мониторинга атмосферного воздуха и 25 автоматических станций, включая 9 новых инновационных станций. В автоматическом режиме они измеряют показатели по 23 параметрам, включая 21 загрязняющее вещество. К 2026 году планируется обновить все станции мониторинга, увеличив их количество до 30.

Также начал работу раздел "Пункты сбора вторсырья", где можно найти список из 23 экопунктов, принимающих опасные отходы (батарейки, ртутные градусники и др.). С марта по май 2024 года пунктами сбора опасных отходов воспользовались более 38 тыс. горожан. Количество сданных весной отходов увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

С подробной информацией о состоянии окружающей среды в Петербурге можно ознакомиться на Экологическом портале.

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Фото: edinaya-karta.spb.ru