Природоохранный продолжает дноочистку на реке Пряжке

Очистка участка от донных отложений началась с водолазного обследования дна для поиска затонувшего крупногабаритного мусора.

Природоохранный флот начал следующий этап очистки дна на реке Пряжке. Об этом сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности во вторник, 4 июня.

В 2024 году планируется очистка русла на участке длиной 539 метров от Подзорного до Банного моста. Очистку проводит ГУП "Экострой" по заказу комитета.

"На реке Пряжке большая часть донных отложений находится в охранных зонах сетей и других инфраструктурных объектов. Поэтому смывка донных отложений из охранных зон подводных коммуникаций осуществляется специальной щадящей технологией с помощью размывочного комплекса", - отметил заместитель председателя комитета Михаил Страхов.

Очистка участка от донных отложений началась с водолазного обследования дна для поиска затонувшего крупногабаритного мусора. Ранее специалисты проверили водный объект на наличие взрывоопасных предметов.

Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Экострой