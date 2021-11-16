В эфире телевидения в Петербурге расскажут о строительстве соцобъектов

Программа пройдет сегодня в 20:00.

В программе "Петербург — город решений" на телеканале "Санкт-Петербург" 30 июля пройдут обсуждения строительства социальных объектов в городе на Неве. Начало эфира – в 20:00, передает портал "Строительный Петербург".

На вопросы ведущей передачи Ирины Степановой ответят председатель комитета по строительству Петербурга Игорь Креславский и генеральный директор СРО А "Объединение строителей Санкт-Петербурга" Алексей Белоусов. Трансляция программы также будет доступна на сайте телеканала.

Ранее на Piter.TV: у ЖК "Ручьи" построят школу с бассейном.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)