У ЖК "Ручьи" построят школу с бассейном

Подрядчик должен построить четырехэтажное здание сложной конфигурации с бассейнами и спортивными залами на участке площадью 3,3 га.

СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" объявил тендер на строительство здания общеобразовательной школы в Ручьях стоимостью 3,67 млрд рублей. Результаты тендера будут объявлены 20 августа. Строительные работы должны быть завершены до 18 мая 2026 года, согласно информации на сайте госзакупок.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен построить четырехэтажное здание сложной конфигурации с бассейнами и спортивными залами на участке площадью 3,3 га. Объект будет расположен на Пискаревском проспекте, 165, корпус 1.

Таким образом, планируется обеспечить жителей жилого комплекса "Ручьи" от "Группы ЛСР" необходимой социальной инфраструктурой. Общая площадь жилого комплекса составит 181 тыс. кв. м.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)