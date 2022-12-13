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В двухкомнатной квартире на Большом проспекте П.С. горели окна
Сегодня, 12:34
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В двухкомнатной квартире на Большом проспекте П.С. горели окна

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С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В Петроградском районе накануне, 27 мая, произошел пожар. На Большом проспекте П.С. в доме № 33А вспыхнули окна в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:49. К этому времени пламя охватило два квадратных метра. 

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 12:28 пожар был ликвидирован. 

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv

Теги: большом проспект п с, мчс, пожар на петроградской, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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