В двухкомнатной квартире на Большом проспекте П.С. горели окна

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

В Петроградском районе накануне, 27 мая, произошел пожар. На Большом проспекте П.С. в доме № 33А вспыхнули окна в двухкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:49. К этому времени пламя охватило два квадратных метра.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. В 12:28 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv