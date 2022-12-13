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В Новом Девяткино хулиганы устроили стрельбу на детской площадке
Сегодня, 12:26
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В Новом Девяткино хулиганы устроили стрельбу на детской площадке

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Новом Девяткино хулиганы устроили стрельбу на детской площадке. Инцидент произошел на Флотской улице, 9. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Спустя две минуты после звонка местных жителей  задержали злоумышленников. 35-летние пьяные мужчины прямо при полицейских продолжали стрелять в воздух на детской площадке. 

Стражи порядки задержали дебоширов и забрали у них пневматический пистолет. Хулиганов доставили в отдел полиции. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Альпийском переулке задержали жителя ЛНР, торговавшего наркотиками.

Фото: Piter.tv

Теги: новое девяткино, флотская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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