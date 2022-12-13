Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Новом Девяткино хулиганы устроили стрельбу на детской площадке. Инцидент произошел на Флотской улице, 9. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Спустя две минуты после звонка местных жителей задержали злоумышленников. 35-летние пьяные мужчины прямо при полицейских продолжали стрелять в воздух на детской площадке.

Стражи порядки задержали дебоширов и забрали у них пневматический пистолет. Хулиганов доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Альпийском переулке задержали жителя ЛНР, торговавшего наркотиками.

Фото: Piter.tv