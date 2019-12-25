В двух районах Петербурга занизят бордюрный камень на пешеходных переходах

Весь объем работ планируется завершить до конца года.

Стало известно, что в Петербурге проводят работы по занижению бордюрного камня на пешеходных переходах в двух районах города. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Отмечается, что работы в Московском и Василеостровском районах проводит Городской центр управления парковками. Они затрагивают пересечения тротуаров и проезжей части. Адреса, по которым проводятся работы в рамках программы, сформированы в том числе с учетом предложений граждан и общественных объединений инвалидов.

В текущем году работу пройдут на 58 поребриках – на 49 в Московском районе и девяти – в Василеостровском. В комитете отчитались о завершении работ на 4-х объектах в Московском районе: у домов № 20, № 26 и №28 по улице Космонавтов. Весь объем работ планируется завершить до конца года.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный планирует расширить зону платной парковки в Петербурге. Количество машиномест хотят увеличить до 62 тысяч. Но конечный показатель власти могут скорректировать в ходе реализации транспортной реформы.

Фото: Piter.tv