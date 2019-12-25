Зону платной парковки в Петербурге расширят до 62 тысяч мест

По официальным данным, на данный момент в городе 2,8 тысячи платных парковочных мест на 27 улицах.

Смольный намерен расширить зону платной парковки в Петербурге, увеличив количество машиномест до 62 тысяч. При этом конечный показатель власти могут скорректировать в ходе реализации транспортной реформы. Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

По официальным данным, на данный момент в городе 2,8 тысячи платных парковочных мест на 27 улицах. Платная зона ограничена Кирочной улицей, Невским, Лиговским проспектами и набережной Фонтанки.

В разговоре с ТАСС глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин рассказал, что расширение зоны платной парковки затронет Петроградский и Василеостровский районы, Центральный и Адмиралтейский.

Жители "Триумф Парка" не собираются отдавать парковку под строительство нового дома.

Фото: pixabay.