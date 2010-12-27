В Красногвардейском и Калининском районе пройдут испытания теплосетей

Таким образом проверяют готовность Петербурга к новому отопительному сезону.

Во вторник, 2-го июля, испытания теплосетей пройдут к Красногвардейском и Калининском районах. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Их проверяют на прочность и плотность. Результаты дают понять, насколько город готов к отопительному сезону. Испытания проводятся на регулярной основе во всех районах города на Неве.

Сегодня работы проведут в Калининском районе на улице Жукова и Лабораторной, а также на Пискаревском, Кондратьевском, Полюстровском и проспекте Мечникова



В Красногвардейском районе теплосеть проверят в зоне улицы Бестужевской, шоссе Революции и проспектов: Пискаревского, Энергетиков, Среднеохтинского, Полюстровского и Пискаревского.



Накануне, 1-го июля, в результате гидравлических испытаний обнаружили технологическое нарушение. Прорвало трубу. Однако дефект устранили, и это никак не повлияло на горячее водоснабжение, которого ждали жители района.

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