В Красногвардейском и Калининском районе пройдут испытания теплосетей

Во вторник, 2-го июля, испытания теплосетей пройдут к Красногвардейском и Калининском районах. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Их проверяют на прочность и плотность. Результаты дают понять, насколько город готов к отопительному сезону. Испытания проводятся на регулярной основе во всех районах города на Неве.
Сегодня работы проведут в Калининском районе на улице Жукова и Лабораторной, а также на Пискаревском, Кондратьевском, Полюстровском и проспекте Мечникова
В Красногвардейском районе теплосеть проверят в зоне улицы Бестужевской, шоссе Революции и проспектов: Пискаревского, Энергетиков, Среднеохтинского, Полюстровского и Пискаревского.
Накануне, 1-го июля, в результате гидравлических испытаний обнаружили технологическое нарушение. Прорвало трубу. Однако дефект устранили, и это никак не повлияло на горячее водоснабжение, которого ждали жители района.
Фото: pixabay.com
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