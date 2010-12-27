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В Красногвардейском и Калининском районе пройдут испытания теплосетей
Сегодня, 9:37
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В Красногвардейском и Калининском районе пройдут испытания теплосетей

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Таким образом проверяют готовность Петербурга к новому отопительному сезону.

Во вторник, 2-го июля, испытания теплосетей пройдут к Красногвардейском и Калининском районах. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Их проверяют на прочность и плотность. Результаты дают понять, насколько город готов к отопительному сезону. Испытания проводятся на регулярной основе во всех районах города на Неве.

Сегодня работы проведут в Калининском районе на улице Жукова и Лабораторной, а также на Пискаревском, Кондратьевском, Полюстровском и проспекте Мечникова 

В Красногвардейском районе теплосеть проверят в зоне улицы Бестужевской, шоссе Революции и проспектов: Пискаревского, Энергетиков, Среднеохтинского, Полюстровского и Пискаревского.

Накануне, 1-го июля, в результате гидравлических испытаний обнаружили технологическое нарушение. Прорвало трубу. Однако дефект устранили, и это никак не повлияло на горячее водоснабжение, которого ждали жители района. 

Фото: pixabay.com
 

Теги: испытания теплосетей, отопление, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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