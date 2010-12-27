"Теплосеть": прорыв трубы на Шлиссельбургском не повлияет на включение горячей воды

Гидравлические испытания в микрорайоне не прошли успешно.

Днем 1-го июля по адресу Шлиссельбургский проспект, 18 произошла технологическая ошибка в результате гидравлических испытаний. Об этом корреспонденту Piter.TV сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Петербурга".

Ранее очевидцы рассказали о том, что во дворе на Шлиссельбургском проспекте прорвало трубу. Вода разлилась по улице Устинова.

Аварийные службы приехали на место. На данный момент обеспечены все меры безопасности и организованы работы по устранению выявленного дефекта.

Жители Невского района недовольны случившимся. Их волнует, включат ли горячую воду, которая должна была появиться 1-го июля. Отключили ее 17-го июня. Однако пресс-служба "Теплосети" может успокоить петербуржцев: на горячее водоснабжение это никак не повлияет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 1-го июля изменились цены на услуги ЖКХ.

Фото: vk.com/spb_today