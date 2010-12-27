Сегодня в Петербурге изменились тарифы на услуги ЖКХ

Плата за отопление и горячую воду упадёт на 0,6%. Тарифы на воду снизятся с 7% до 3,2% для горожан. В общей сложности квитанция подорожает на 0,38% для 55% населения города – тех, кто проживает в домах с электроплитами и стандартным набором коммунальных услуг. Для обладателей газовых плит рост окажется чуть больше – 0,44%

С 1 июля 2019 года в Северной столице вступают в силу новые тарифы за жилищно-коммунальные услуги. Начисление платежей по новой схеме жители Северной столицы смогут наблюдать в августовских квитанциях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга.

По итогам оптимизации расходов регулируемых организаций на территории Санкт-Петербурга, проведенной совместно с Федеральной антимонопольной службой, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга установил тарифы по всем видам коммунальных ресурсов, пересмотрев в сторону снижения ранее установленные тарифы на коммунальные услуги, -

прокомментировали в Горжилинспекции.

Так, тариф за горячую воду снизился на 0,6% по отношению к январю 2019 года. Теперь петербуржцы будут платить 105 рублей 92 копейки за кубический метр. Отопительные услуги составят 1 765 рублей 33 копейки за гигакалорию. С января по июль собственники платили 1 775 рублей 45 копеек. В домах, оснащенных газовыми плитами, тариф за электроэнергию теперь начисляется по одноставочному тарифу кВт.ч.4 рубля 65 копеек, в домах с электроплитами тариф составит – 3 рубля 48 копеек. Тариф за газ составит 6 рублей 37 копеек за кубометр. Таким образом, наблюдается рост показателей на 1,4% по сравнению с январем 2019 года. Холодное водоснабжение обойдётся петербуржцам в 31 рубль 58 копеек за кубометр. Данный показатель на 3,2% выше, чем в январе 2019 года. Тариф за водоотведение увеличится на 3,2% и составит 31 рубль 58 копеек за кубометр.

Как рассказали в вычислительном центре ГУП ВЦКП, который обрабатывает подавляющее большинство коммунальных платежей жителей Петербурга, снижение тарифов – результат комплексной работы администрации города и ресурсоснабжающих организаций.

Из составляющей затрат ресурсоснабжающих организаций были исключены значительные издержки. Это позволило снизить тарифы на самые дорогие услуги, такие как отопление и горячее водоснабжение. Такого в современной истории ещё не было, -

пояснили в ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство.

Ранее на Piter.TV мы сообщали о том, что в квитанциях за ЖКУ укажут, сколько петербуржцы сэкономили за счет сокращения тарифов ЖКХ. Смольный планирует, что за год петербуржцам удастся сэкономить около 3 млрд рублей.

Фото: ok.ru