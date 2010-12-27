В квитанциях за ЖКУ укажут, сколько петербуржцы сэкономили за счет сокращения тарифов ЖКХ

Вице-губернатор Максим Шаскольский рассказал о том, что в розовых квитанциях Вычислительного центра за июнь и июль будет прописана информация о снижении тарифов, а также по каким из них замедлены темпы роста.

Смольный поручил проинформировать жителей Петербурга о снижении тарифов на услуги ЖКХ. В квитанциях за ЖКУ укажут, сколько жители Северной столицы сэкономили за счёт снижения тарифов. Планируется, что за год петербуржцы за счёт сокращения цен за ЖКУ сэкономят около 3 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании Правительства Санкт-Петербурга.

В Смольном подчеркнули, что важно, чтобы сокращение тарифов не использовали нечестные управляющие организации. Ведь со своей стороны они могут поднять стоимость собственных услуг. Вице-губернатор Максим Шаскольский рассказал о том, что в розовых квитанциях Вычислительного центра за июнь и июль будет прописана информация о снижении тарифов, а также по каким из них замедлены темпы роста. Кроме того, главам районных администраций дано поручение об информировании собственников на дверях подъездов.

Смольный выступил с просьбой обращаться лично, если управляющие организации начнут за счет снижения тарифов ЖКХ уменьшать заработные платы сотрудников. Помимо этого, ВРИО Губернатора попросил провести работу с "Газпромом", касательно уменьшения нормативов потребления газа. Таким образом, власти города намереваются сократить тариф на 20%.

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