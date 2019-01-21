В двух районах Петербурга ликвидировали источники неприятных запахов

Частные владельцы сжигали в печах отработанные масла и отходы разнородной древесины.

В Выборгском и Калининском районах Петербурга после обращений местных жителей устранили неприятные запахи. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Жители жаловались на сжигание отходов и наличие дымящихся труб на территориях коллективных автостоянок (КАС), которые предназначены для размещения автомототранспортных средств. На территории частные владельцы сжигали в печах отработанные масла и отходы разнородной древесины. Возбуждено административное дело в отношении Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов". Руководство провело проверку по всем городским объектам.

В Калининском районе только на территориях трех гаражных стоянок было добровольно демонтировано 19 печных труб, в Выборгском районе - шесть источников выбросов загрязняющих веществ атмосферный воздух.

Нарушения при реставрации Александровских ворот Охтинских пороховых заводов привели к уголовному делу.

Фото: pixabay