В двух районах Петербурга ликвидировали источники неприятных запахов

В Выборгском и Калининском районах Петербурга после обращений местных жителей устранили неприятные запахи. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Жители жаловались на сжигание отходов и наличие дымящихся труб на территориях коллективных автостоянок (КАС), которые предназначены для размещения автомототранспортных средств. На территории частные владельцы сжигали в печах отработанные масла и отходы разнородной древесины. Возбуждено административное дело в отношении Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения общественной организации "Всероссийское общество автомобилистов". Руководство провело проверку по всем городским объектам.
В Калининском районе только на территориях трех гаражных стоянок было добровольно демонтировано 19 печных труб, в Выборгском районе - шесть источников выбросов загрязняющих веществ атмосферный воздух.
Нарушения при реставрации Александровских ворот Охтинских пороховых заводов привели к уголовному делу.
Фото: pixabay
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