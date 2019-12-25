В Гатчине продолжают искать источник неприятного запах. Известны первые результаты исследований

Запах не уходит уже 4 месяца.

В Гатчинском районе Ленобласти продолжают искать источник неприятного запаха, жалобы на который поступают с мая. На данный момент Управление Росприроднадзора по Северо-Западу выявило потенциальные источники загрязнения.

Две передвижные лаборатории замеряли качество воздуха на протяжении 14 дней. Каждый день фиксировалось превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по ряду показателей. Исследования проводились в промышленной и жилой зоне. Учитывались жалобы граждан и специфика производств, которые находятся в районе.

Эксперты оценивали качество по 27 сложным показателям. Сероводород был превышен в промзоне, где работают предприятия: ООО "Промпокраска", ООО "Новол Рус", ООО Лимпэк, ООО Промпласт, ООО Динекс Русь, ООО ДМД Вуд, ООО Леноблкартон, Нефтебаза Гарант, ООО НВ-Бункер, ООО "ЭЛЕКТРОУТИЛЬ". Аналогичная ситуация сложилась в промзоне поселка Новый Свет. Там ведут деятельность: Мясной дом Ивановых, ПК-СПБ Металл, СК Сибиком. Отмечается, что сероводород опасен, так как токсичен и легко воспламеняется. Ведомство планирует провести несколько внеплановых проверок на предприятиях.

На Пушкинском шоссе в Гатчине выявили превышение по этилбензолу. Он содержится в нефти и каменноугольной смоле.

С территории бывшего предприятия ОАО "Сибросьпереработка" в деревне Малые Колпаны зафиксировали превышение по оксиду углерода, фенолу, ксилолу. Фенол вызывает нарушение функций нервной системы при вдыхании.

Также вредные выбросы обнаружили в микрорайоне Хохлово поле в Гатчине.

После полученных результатов Росприроднадзор занялся подготовкой материалов в районные администрации, полицию. Необходимо установить юридические лица, которые работают по указанным адресам.

Скорее всего, юридические лица не поставили на учет свои объекты и ни в каких системах надзорных органов не проходят. Фактически работают с нарушением установленных законом требований, так как каждое юридическое лицо, которое ведет хозяйственную деятельность, сопряженную с воздействием на окружающую среду должно поставить объекты на учет и указать объемы промышленных выбросов, отразить имеющуюся разрешительную документацию. пишет пресс-служба ведомства.

В общей сложности Управление получило 300 обращений граждан с начала мае. Неприятный запах особенно слышен в вечернее и ночное время.

Фото: Росприроднадзор по СЗФО