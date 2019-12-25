В двух деревнях Киришского района благоустроили общественную среду

На улицах появились новые осветительные приборы.

В Киришском районе Ленинградской области прошли работы по благоустройству общественных пространств. Так, в деревнях Городище и Чирково Пчевского сельского поселения обновили освещение на улицах. Об этом сообщил региональный Комитет МСУ.

В двух населенных пунктах установили 11 уличных фонарей. В скором времени на территориях проведут дорожные работы, благоустроят братское захоронение и пожарные водоемы.

Отметим, что на проведение мероприятий из областного бюджета было выделено 208 727 400 рублей.



Ранее мы рассказали о том, что в Выборге завершилось благоустройство территории вокруг колодца на улице Гагарина.

Фото: Instagram / komitetmsu47