В Выборге завершилось благоустройство территории вокруг колодца на улице Гагарина

Участок облагородили по просьбе местных жителей.

Депутаты избирательного округа №16 откликнулись на просьбу жителей Выборга о благоустройстве территории у колодца на улице Гагарина. Об этом сообщил Vyborg.TV.

В 2019 году состоялся ремонт самого водного источника: специалисты вычистили дно колодца и заменили его наземную часть.

Руководитель аппарата совета депутатов Выборгского района Виктор Гришкин рассказал о ходе работ: так, за короткие сроки был благоустроен газон, восстановлены и покрашены скамейки, произведена обсыпка колодца. За ходом мероприятий наблюдали компания "РосCЭм" и охранное предприятие "ГРАНД-Выборг".

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе продолжается уничтожение борщевика.

Фото: Vyborg.TV