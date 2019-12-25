В Выборгском районе продолжается уничтожение борщевика

От ядовитого растения уже удалось избавиться в нескольких населенных пунктах.

В городах и поселениях Выборгского района проходят масштабные работы по уничтожению борщевика. Во вторник, 2 июня, мероприятия прошли в Приморском городском поселении. До середины месяца предстоит избавиться от сорняка еще в ряде населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, с 1 по 5 июня специалисты по химической обработке устранят опасное растение в поселке Лебяжье Рощинского поселения. Работы уже завершены в поселках Победа, Рощино, Цвелодубово. Повторные мероприятия состоятся с 15 августа по 10 сентября.

С 10 июня борщевик будет полностью уничтожен в Первомайском поселении, а до 15 июня борщевик Сосновского ликвидируют в поселках Заречье, Лужки, Рябово, Красная Долина Приморского городского поселения.

Каменногорское поселение избавилось от сорняка еще в прошлом месяце на территориях Каменногорска, поселков Пруды и Бородинское. Второй этап обработок стартует с 15 августа.

Представители администрации Высоцкого городского поселения отметили, что на доверенной им территории борщевик и вовсе отсутствует еще с прошлой обработки. Соответственно, в новых мероприятиях нет необходимости.

Отметим, что химический метод устранения борщевика происходит с помощью гербицидов: это наиболее эффективный метод борьбы с растением, гарантирующий, что его семена не прорастут снова в течение долгого времени.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО