В Выборге проходит влажная уборка улиц

На городские дороги вышла спецтехника - пылесосы, подметальные и поливочные машины. Влажная уборка в основном проходит механизированным способом, но труднодоступные места рабочие убирают вручную.
Механизированным способом уборка ведется круглосуточно. В дневное время суток уборка идет в Южном микрорайоне в ночное время – в Центральном микрорайоне.
Андрей Крамар, начальник отдела механизированной уборки компании ООО "РАСЭМ".
В одну смену выезжает две бочки воды. Также для очистки улиц используется вакуумный пылесос на базе КАМАЗа.
Поливка происходит круглосуточно. В сутки выливаем порядка 100 кубометров воды. Также идет помывка тротуаров.
- отмечает Крамар.
В ночное время с 21:00 до 20:00 происходит полив межквартальных проездов гипохлоритом натрия для санитарной обработки.
Отметим, что согласно муниципальному контракту уборку городских улиц проводит ООО "РАСЭМ".
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