В Выборге проходит влажная уборка улиц

Ежедневно на полив городских улиц расходуется около 100 кубометров воды.

На городские дороги вышла спецтехника - пылесосы, подметальные и поливочные машины. Влажная уборка в основном проходит механизированным способом, но труднодоступные места рабочие убирают вручную.

Механизированным способом уборка ведется круглосуточно. В дневное время суток уборка идет в Южном микрорайоне в ночное время – в Центральном микрорайоне. Андрей Крамар, начальник отдела механизированной уборки компании ООО "РАСЭМ".

В одну смену выезжает две бочки воды. Также для очистки улиц используется вакуумный пылесос на базе КАМАЗа.

Поливка происходит круглосуточно. В сутки выливаем порядка 100 кубометров воды. Также идет помывка тротуаров.

- отмечает Крамар.

В ночное время с 21:00 до 20:00 происходит полив межквартальных проездов гипохлоритом натрия для санитарной обработки.

Отметим, что согласно муниципальному контракту уборку городских улиц проводит ООО "РАСЭМ".

